تقارير .. رايولا يبحث عن عروض للينجارد للرحيل عن مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن مينو رايولا وكيل جيسي لينجارد يبحث عن عروض للاعبه للرحيل عن مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة لدى اللاعب جيسي لينجارد في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال أسرع وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن اللاعب أخبر وكيله مينو رايولا أن يبدأ بالفعل في البحث عن عروض له خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية في الساعات الماضي قد تحدثت عن إمكانية خروج لينجارد من مانشستر يونايتد ضمن عرض لليستر سيتي لضم جايمس ماديسون.

وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن إدارة مانشستر يونايتد تقدر اللاعب بحوالي 40 مليون جنيه استرليني ستضيف لهم مثلهم لضم نجم وسط ملعب ليستر سيتي.

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وكان رايولا وكيل لينجارد وزميله في الفريق بول بوجبا قد وجه نقدًا لاذعًا لمانشستر يونايتد في الأسبوع الماضي خلال تصريحات لصحيفة "ريبابليكا".

وقال رايولا: "مشكلة بوجبا هي مانشستر يونايتد، النادي أصبح غير متصل بالواقع ودون مشروع رياضي، لن أضم أي لاعب لهم فهم يمكنهم حتى أن يقضوا على مارادونا وبيليه ومالديني".

جدير بالذكر أن لينجارد يعد من ضمن الذين يتلقون النقد بشكل مستمر في صفوف مانشستر يونايتد نظرًا لحالة التراجع المستمر في مستواه مؤخرًا.