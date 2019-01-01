تقارير - رئيس الزمالك لخالد مرتجي: لا يشرفني التواجد معك

مشادة نشبت بين خالد مرتجي ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

غادر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي الأندية، من أجل مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري الممتاز، بسبب حضور رئيس الزمالك".

مرتجي اعترض بقوة على حضور رئيس الزمالك الاجتماع، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه من ممارسة أي نشاط رياضي.

موقع "في الجول" أكد أن هناك مشادة نشبت بين خالد مرتجي ورئيس الزمالك، تسببت في رحيل ممثل الأهلي من الاجتماع.

أحمد مجاهد: سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، لصعوبة تطبيقها في الوقت الحالي 📺 pic.twitter.com/Ia8EMc8p97 — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

وبعد مناقشة حول المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، رفض خالد مرتجي مناقشة هذا الأمر، متمسكًا ببيان القلعة الحمراء بإقامة المباريات، وفقًا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل، وعدم المساس به.

وحضر بعدها رئيس الزمالك، قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن هذا الأمر مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبعد الدخول في مشادة كلامية، قال رئيس الزمالك لخالد مرتجي ممثل الأهلي: أنا لا يشرفني التواجد معك".