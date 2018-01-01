تقارير - رئيس إنبي يصدم الأهلي في صفقة حمدي فتحي

تطورات جديدة في صفقة انضمام حمدي فتحي للأهلي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن أخر تطورات صفقة الأهلي الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو حمدي فتحي لاعب وسط إنبي.

وكان الأهلي عرض على إدارة إنبي ما يقرب من 15 مليونًا لضم حمدي فتحي خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولكن رفضت إدارة النادي البترولي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن علاء خشب رئيس نادي إنبي أجل رحيل حمدي فتحي من الفريق إلى نهاية الموسم. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وكشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي أنه تم عقد جلسة بين علي ماهر وحمدي فتحي، من أجل مطالبته بالتركيز في المباريات المقبلة.

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وبذلك أغلق إنبي مفاوضات الأهلي لضم حمدي فتحي في فترة الانتقالات الشتوية، وأجل رحيله إلى انتقالات الصيف المقبل.