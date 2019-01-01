تقارير | دي ليخت يصل تورينو اليوم، والثلاثاء يجري الفحص الطبي

الإعلان الرسمي عن انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس يقترب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس قد يتم غدًا.

وكان دي ليخت قد بات قريبًا من يوفنتوس منذ أسبوعين تقريبًا، حين أكدت كل المصادر أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين قد تم.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإنه من المتوقع أن يصل دي ليخت إلى مدينة تورينو مساء اليوم الإثنين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وحسب الخطة، فإنه من المقرر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء تمهيدًا للإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وأكدت عدة مصادر أخرى مقربة من اللاعب ووكيله مينو رايولا هذه الأخبار، حيث من المنتظر وصول دي ليخت إلى تورينو خلال الساعات المقبلة.

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يذكر أن ماتياس دي ليخت سيصبح المدافع الأعلى أجرًا في العالم بمجرد أن تتم الصفقة، وذلك حسب ما أكدته عدة مصادر إيطالية موثوقة، حيث سيتقاضى حوالي 17 مليون يورو.