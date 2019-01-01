تقارير| دينيس سواريز يميل لسيلتا فيجو على حساب فالنسيا

لاعب برشلونة قريب من تحديد مصيره النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تحول دفة دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة صوب الانتقال إلى سيلتا فيجو بدلاً من فالنسيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الراتب المعروض على سواريز في سيلتا يعتبر أعلى من نظيره لدى الخفافيش.

ويأتي ذلك على الرغم من رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة مدربه السابق مارسيلينو قائد فالنسيا الحالي، حيث عمل الثنائي معاً في فياريال.

وكان سواريز قد أعير إلى آرسنال في يناير الماضي، دون أن يشارك بالقدر الكافي.

ولا يزال فالنسيا يحاول إتمام الصفقة مع اللاعب، بعد تعاقده مع جاسبر سيليسين حارس مرمى برشلونة، كما تشير التقارير لرغبته في التعاقد مع رافينيا ألكانتارا من نفس النادي.