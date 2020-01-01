تقارير - دوناروما في صفقة تبادلية بين ميلان ويوفنتوس

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير صحفية إيطالية تبادر صفقة تبادلية بين ميلان ويوفنتوس، بحيث ينضم فيديريكو بيرنارديسكي إلى سان سيرو مقابل انتقال إلى جيانلويجي دوناروما إلى البيانكونيري.

ومن المعروف أن دوناروما لن يستمر طويلًا مع ميلان في ظل مطالبته هو ووكيله مينو رايولا بجني راتب خارج استطاعة الرسونيري، مما يجعل الإدارة تُفكر في الاستفادة القصوى به قبل نهاية عقده في 2021.

بيرنارديسكي هو اللاعب الذي يسعى ميلان للظفر به، خصوصًا وأنه بات خارج حسابات يوفنتوس في الفترة الماضية، وأصبح رحيله مسألة وقت ليس إلا.

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وعلى الرغم من الأداء المميز الذي يظهر به تشيزني في حراسة مرمى اليوفي والذي جعله يمدد عقده حتى 2024، إلا أن إدارة أنييلي تُريد تأمين المركز مع رحيل أو اعتزال بوفون المحتمل بنهاية هذا الموسم.

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وجود رايولا كوكيل لدوناروما قد يسهل عملية انتقاله إلى يوفنتوس لما يتمتع به من علامة مميزة للغاية مع إدارة الأبيض والأسود وهو ما يتبلور في صفقة ماتياس دي ليخت الصيف الماضي ومفاوضات بول بوجبا الحالية للعودة.

بشكلٍ عام، سيكون يوفي على موعد مع تنافسية شديدة للظفر بدوناروما، فالدولي الإيطالي هو هدف للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها باريس سان جيرمان.

يذكر أن ميلان حاول ضم بيرنارديسكي في يناير الماضي بصفقة تبادلية أيضًا، لكن الاختلاف أن لوكاس باكيتا كان من سينتقل إلى السيدة العجوز، غير أن الصفقة لم تنجح في نهاية المطاف.