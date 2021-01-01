تقارير .. "دوري أبطال أوروبا" يهدد استمرار بريجوفيتش مع الاتحاد

هل يرحل بريجوفيتش عن الاتحاد في الصيف المقبل؟

كشفت تقارير صحفية، أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم فريق الاتحاد، تلقى مفاوضات خلال الفترة الماضية للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بريجوفيتش ظهر بعيدًا عن مستواه خلال الفترة الأخيرة قبل غيابه عن المباريات بسبب الإصابات وغيرها، حيث كان يعول عليه العميد بشكل كبير.

ووفقًا لما نشره موقع "kurir" أن بالفعل بريجوفيتش تلقى مفاوضات خلال الأيام الأخيرة، من قبل نادي النجم الأحمر، لضمه خلال الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن نادي النجم الأحمر يسعى لتكوين فريق قوي من أجل الدخول به في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل من أجل أن لا يكون مشاركة مشرفة فقط.

ويسعى النجم الأحمر الذي اقترب من حسم اللقب المحلي في بلاده، التحضير جيدًا للموسم الجديد من أجل مواصلة حصد البطولات والدخول بقوة في المسابقات القارية.

بشكل عام، شارك بريجوفيتش منذ انضمامه للاتحاد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في 44 مباراة حيث سجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف آخرين.