تقارير - خطوة واحدة تفصل مورينيو عن تدريب آرسنال

بعد صراع طويل هل يقود مورينيو أرسنال هذا الموسم؟

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة أرسنال تفكر في التعاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حال رحيل أوناي إيمري مدرب الفريق الحالي.

ويعيش أرسنال حالياً فترة من تراجع النتائج والأداء، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في بطولة الدوري منذ 6 أكتوبر الماضي.

بجانب تراجع النتائج، فإن العلاقة بين مدرب الفريق واللاعبين توترت بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، مما جعل إدارة النادي تفكر في التدخل لإنقاذ الموقف.

وتعمل الإدارة على تحقيق أهدافها هذا الموسم، بالعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب ثلاثة مواسم، لذا تريد التعاقد مع مدرب لديه خبرة كافية في إنجلترا لتحقيق الهدف، ففكرت في التعاقد مع مورينيو.

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ووفقاً للصحافة الإنجليزية فإن مباراة ليستر سيتي القادمة في الدوري، ستكون آخر فرص لإيمري وفي حال الخسارة سيرحل عن الفريق وسيتم التعاقد مع مورينيو.

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يستضيف أرسنال، مساء السبت القادم في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.