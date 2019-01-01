تقارير: حميد أحداد يقترب من الانتقال للرجاء المغربي

هل ينتقل أحداد للرجاء؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المغربي حميد أحداد، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حميد أحداد لم يشارك بشكل أساسي مع الزمالك خلال الموسم الماضي، بعد انتقاله من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وأشارت شبكة "الصحيفة" المغربية إلى أن إدارة الرجاء تسارع الزمن لإتمام صفقة ضم حميد أحداد خلال الفترة المقبلة.

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الشبكة المغربية أكدت على أن أحداد والرجاء أبديا رغبة مشتركة في إتمام الصفقة، وهو الأمر الذي يسهل انتقاله للفريق البيضاوي.

ويتبقى فقط الاتفاق على الشروط المادية بين الرجاء والزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث لا يمانع الفريق المصري في رحيله.

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أحداد لم يشارك مع الزمالك إلا في 10 مباريات بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وتسعى القلعة البيضاء للتعاقد لبيعه للتعاقد مع أجنبي بدلًا منه.