تقارير - حقيقة رغبة الزمالك في ضم أزارو وموقف اللاعب

أزارو أصبح على بعد خطوة واحدة من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن خطة الزمالك من أجل ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أزمة كبيرة داخل الأهلي بسبب اعتراض أزارو على رينيه فايلر بشكل غير لائق بعد استبعاده في لقاء طنطا الأخير ضمن منافسات الدوري المصري.

الأهلي يجب أن يستغنى عن أحد محترفينه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل قيد السنغالي أليو بادجي المهاجم الذي انضم للأحمر منذ أيام.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن أزارو رحب بالانتقال إلى الزمالك في حالة نجاحه في فسخ تعاقده مع الأهلي.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيحصل على نفس راتب مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في حالة إتمام التعاقد معه واستقبل هذا الأمر أزارو بالموافقة.

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ويرفض أزارو أن يخرج من الأهلي على سبيل الإعارة، وهو ما يضع الأهلي في ورطة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل قيد المهاجم الجديد.

ويسعى الزمالك لخطف أزارو لرد ضربة التعاقد مع كهربا من جانب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.