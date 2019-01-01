تقارير - حسام البدري المرشح المحلي الأول لتدريب الزمالك

الزمالك يمر بأزمة في الوقت الحالي بعد التعادل أمام الجونة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حسام البدري أصبح أقوى مرشح محلي لتدريب الزمالك في الموسم المقبل خلفًا لخالد جلال.

وانتشرت تقارير مؤخرًا تفيد برغبة مرتضى منصور في تولي حسام البدري تدريب الزمالك في الموسم الجديد، عقب انتهاء النسخة الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن البدري المدرب المحلي الأول في قائمة الزمالك لتدريب الفريق الموسم الجديد.

وأضافت التقارير أن الزمالك دخل في مفاوضات بوقت سابق مع حسام البدري عقب رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

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ومن المنتظر أن يكشف الزمالك عن موقفه في ملف المدرب عقب انتهاء مباريات الفريق في الدوري المصري بالموسم الحالي.