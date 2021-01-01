تقارير - جوارديولا يُخطط لخطف كين من مورينيو!

ضربة قوية..

بدأ مانشستر سيتي في التخطيط لحقبة ما بعد سيرخيو أجويرو في مركز المهاجم الصريح، ووضعت إدارة النادي الإنجليزي اسم هاري كين، قائد توتنهام، كخيار أول لخلافة الدولي الأرجنتيني.

وكان كين قد تحدث من قبل أنه قد يغادر توتنهام حال أن استمر وضع السبيرز في البعد عن البطولات، إذ يُريد الدولي الإنجليزي أن تمتلئ مسيرته بالألقاب الجماعية بعد تحقيقه للكثير من الإنجازات الفردية.

صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية في تقرير لها كشفت أن السيتي يخطط لعرض 100 مليون جنيه استرليني فقط على إدارة توتنهام لإقناعهم بالتخلي عن قائدهم التاريخي في الصيف المقبل.

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ورغم أن تلك القيمة لو طُرحت من عام واحد لكانت لتتحول إلى مثار سخرية الجميع، إلا أن الصحيفة الألمانية أشارت إلى أن ظروف فيروس كورونا قد تجعل من المنطقي موافقة السبيرز على البيع نظيرها مع التغير الكبير الذي تعيشه سوق الانتقالات.

في السنوات الماضية، طرحت الصحف الإنجليزية فرضية أن إدارة دانييل ليفي تُطالب بأكثر من 200 مليون جنيه استرليني لقبول التخلي عن كين، مبلغ حينها كان بمقدور بضع أندية ضخه، إلا أن الآن الأمر يبدو مستحيلًا بسبب توابع كورونا.

على كل حال، يظل دانييل ليفي من أصعب المديرين في العالم، لذلك من غير المنطقي أن يقبل بـ100 مليون فقط رغم أزمة كورونا، وإن كانت بيلد تؤكد أن الأمر سيكون محل تفاوض بين الناديين.

هاري كين هو أحد أفضل المهاجمين في العالم في السنوات الأخيرة، ويعيش صاحب الـ27 عامًا حالة استثنائية هذا الموسم رفقة مدربه جوزيه مورينيو، الغريم اللدود للمدرب الآخر الذي يُريده، بيب جوارديولا.

صفقة ستثير الجدل في السوق الصيفية المقبلة بكل المقاييس، فليس من السهل أن ينتقل نجم من كتيبة الاستثنائي باتجاه الفيلسوف الإسباني، خصوصًا وأن العلاقة بين كين ومورينيو أكثر من رائعة بحسب تأكيدات الثنائي في أكثر من مناسبة.

التعاقد مع مهاجم صريح بات أولوية بالنسبة للسيتي في الفترة المقبلة بعد تقدم أجويرو في العمر وكثرة إصاباته جنبًا إلى جنب مع مستويات جابرييل جيسوس المتواضعة، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من كين لسد هذه الثغرة.

الجدير بالذكر أن قائد منتخب إنجلترا قد سجل هذا الموسم 16 هدفًا بمختلف المسابقات مع صناعته لـ13 آخرين، كما شكل ثنائيًا تاريخيًا رفقة زميله هيونج مين سون بات كابوسًا لأي دفاعات تواجهه.