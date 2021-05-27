تقارير .. جوارديولا يترك مانشستر سيتي وبرشلونة يتحرك

حركة كبيرة في سوق المدربين

تحدثت الأنباء القادمة من كتالونيا عن وداع محتمل لبيب جوارديولا لمانشستر سيتي في الساعات القادمة وأن برشلونة قد يتحرك لإعادة مدربه السابق ليحل محل الحالي رونالد كومان.

بيب بدأ مسيرته التدريبية مع برشلونة في 2008 وقاد الفريق مباشرة لدوري أبطال أوروبا والثلاثية في موسمه الأول.

ماذا قالت الصحافة عن رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

صحيفة "سبورت" قالت إن الحديث بدأ يكثر في إنجلترا عن إمكانية مغادرة بيب جوارديولا لصفوف مانشستر سيتي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي السبت المقبل.

الصحيفة أكدت أن المدرب قد يرحل رغم تمديد عقده في نوفمبر الماضي حتى 2023، دون إعطاء الأسباب وراء القرار إذا حدث.

"فابريزيو رومانو" نفى تماماً شائعات رحيل بيب جوارديولا عن سيتي بعد نهائي الأبطال وأكد عزم المدرب الكتالوني الاستمرار مع النادي الإنجليزي.

ما هي حقيقة اهتمام برشلونة بإعادة جوارديولا لصفوف الفريق؟

غلاف اليوم لسبورت تصدرته صورة جوارديولا مع رئيس برشلونة جوان لابورتا، وقالت الصحيفة إن حلم رئيس البلوجرانا هو بيب.

الجريدة أوضحت أن الأمر شبه مستحيل الحدوث ولكن لابورتا سيحاول رغم صعوبة الأمر، وسيعرض الفرضية على جوارديولا.

ما هو الموقف التدريبي في برشلونة؟

بحسب آخر التقارير في إسبانيا، برشلونة أكد لمدربه الحالي رونالد كومان أنه سيحسم مصيره خلال أسبوعين ولكن لابورتا يفضل عدم إقالته لأن القرار سيكلف خزينة النادي قرابة 13 مليون يورو.

وتم ربط البلوجرانا بروبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، ولكن أوضحت التقارير أن في حال عدم التوصل لقرار أو بديل مناسب، سيستمر الهولندي لموسم إضافي.

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