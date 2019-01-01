تقارير | جنوى يقترب من لاعب وسط أياكس

صاحب الركلة الحرة في شباك ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بات جنوى في مفاوضات متقدمة مع أياكس للتعاقد مع لاعب الوسط المخضرم لاس شونه وفقاً للتقارير.

وبحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن الاتفاق بات قريباً من الحسم، بالإضافة إلى الصحف الهولندية أيضاً.

ويبحث أوريليو أندرياتزولي مدرب جنوى عن عنصر خبرة في خط الوسط، حيث استهدف لوكاس بيليا لاعب وسط ميلان على هذا الأساس.

ويبقى عام وحيد في عقد شونه الذي قضى 7 أعوام مع أياكس حتى الآن.

وكان شونه قد سجل الهدف الرابع لأياكس في شباك ريال مدريد من ركلة حرة، في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز أياكس 4-1.

يذكر أن الدنماركي الدولي يملك 3 أهداف دولية في 45 مشاركة بقميص المنتخب.