تقارير - جنش يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

الزمالك تعرض لهزيمة مفاجئة أمام طلائع الجيش

كشفت تقارير صحفية مصرية، خلال الساعات الأخيرة، عن مصير محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، خلال الفترة الحالية وموعد عودته للتدريبات رفقة الفريق.

الزمالك تعرض لهزيمة قوية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السويس.

جنش كان تعرض لإصابة قوية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بقطع في وتر أكيلس.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن خلال الساعات المقبلة سيشهد مران الزمالك عودة جنش مرة أخرى استعدادًا للتواجد أساسيًا مرة أخرى.

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وأكدت التقارير أن جنش في الوقت الحالي يخوض البرنامج التأهيلي وخطواته الأخيرة، وسيكون خلال أسبوعين في مران الأبيض استعدادًا للعودة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كلًا من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، كحراس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.