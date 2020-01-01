تقارير .. جمال بلعمري من الشباب السعودي إلى ليون الفرنسي

جمال بالعمري مدافع الشباب السعودي في الطريق من العودة إلى أوروبا من الباب الكبير

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري سينتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانتهى عقد بلعمري مع الشباب السعودي بنهاية الموسم المنصرم وبذلك سينتقل إلى ليون في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد قابل للتمديد لعام إضافي.

وحسب ليكيب فإن بلعمري قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح وهو في طريقه إلى فرنسا من أجل الإعلان الرسمي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

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وبالأمس، كشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن نادي كروز أزول المكسيكي قد أعلن موافقته على بيع المدافع التشيلي إيجور ليتشنوفسكي إلى الشباب السعودي.

وسينضم المدافع التشيلي إلى الشباب السعودي لتعويض رحيل بلعمري لكي يحافظ نادي الشباب على قوامه قبل بداية الموسم الجديد.

ولا يعتبر بلعمري الصفقة الدفاعية الوحيدة التي ستعزز دفاعات ليون، حيث يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التعاقد مع ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس الإيطالي.

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يذكر أن جمال بلعمري يخوض أولى تجاربه الأوروبية من بوابة أولمبيك ليون في عمر 31 عامًا بعد مسيرة مع الأندية العربية.