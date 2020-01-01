تقارير: جلطة سراي يجهز عرضًا لاستعارة تريزيجيه

جلطة سراي يسعى مرة أخرى لضم محمود تريزيجيه.

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي جلطة سراي، اقترب من التقدم بعرض رسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، لاستعارة محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تريزيجيه انضم لصفوف أستون فيلا مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من فريق قاسم باشا التركي، ليشارك بشكل غير منتظم خلال الفترة الماضية رفقة فريقه.

وأشارت قناة "أي سبور" التركية، إلى أن جلطة سراي لم ييأس من عدم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، حيث يسعى لضمه من فريقه أستون فيلا خلال الفترة القادمة.

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القناة التركية أكدت على أن جلطة سراي يجهز عرضًا لتقديمه إلى أستون فيلا، من أجل استعارة تريزيجيه لمدة موسم واحد فقط، بداية من الموسم القادم.

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وشهدت مباراة أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي، مشاركة محمود تريزيجيه بديلًا، في أولى مباريات فريقه بعد العودة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكان جلطة سراي قد حاول ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن اللاعب فضل الانتقال إلى أستون فيلا، للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.