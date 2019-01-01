تقارير - توتي يرفض منصباً في روما ويقترب من الرحيل

هل يغادر الأسطورة ناديه؟

أكدت تقارير صحفية اقتراب فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي من مغادرة ناديه بشكل دائم.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن توتي رفض منصب المدير التقني في النادي.

ويمنح المنصب لتوتي فرصة العمل مع المدير الرياضي الجديد جيانلوكا بيتراتشي، الذي أتى خلفاً للإسباني مونشي.

على الناحية الأخرى، أشارت التقارير إلى وجود خلافات قوية بين توتي ورئيس النادي جيمس بالوتا، تعتبر أزمة دانييل دي روسي ضلعاً فيها.

يذكر أن أسطورة روما اعتزل ممارسة كرة القدم في 2017 لينضم لإدارة الذئاب.