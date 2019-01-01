تقارير | توتنهام يضرب مخطط انتقال بوتشيتينو لمانشستر يونايتد أو آرسنال

هل يرفع مانشستر يونايتد وآرسنال الراية البيضاء؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سبب تقلص فرص مانشستر يونايتد أو آرسنال في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صنداي إكسبريس"، فإن ذهاب البوش إلى "أولد ترافورد" أو ملعب "الإمارات" لا يبدو بهذه السهولة، وذلك لوجود بند في عقده مع ناديه السابق توتنهام، من شأنه أن يؤجل فكرة عودته لمجال التدريب في البريميرليج للموسم القادم على أقل تقدير.

وأوضح المصدر، أن المدرب الذي خسر وظيفته في الجزء الأبيض من شمال لندن، قام بتوزيع 20 مليون جنيه إسترليني على نفسه ومساعديه، بعد إعلان خبر الإقالة.

لكن إذا أراد المدرب الأربعيني العودة لمجاله المفضل في بلاد الضباب، سيتعين عليه إعادة هذا المبلغ مرة أخرى، الأمر الذي أحبط مساعي الشياطين الحمر والمدفعجية.

ويعتبر بوتشيتينو على رأس المرشحين لتدريب النادي اللندني، الذي يقود حاليًا لاعبه السابق فردريك ليونبرج بشكل مؤقت، وذلك بعد استجابة الإدارة لطلب المشجعين بالتخلص من كابوس أوناي إيمري.

ومؤخرًا، عادت الأنباء التي تتحدث عن إمكانية انتقال المدرب الأرجنتيني إلى "أولد ترافورد"، في ظل الشكوك الكبيرة التي كانت وما زالت تحاصر مستقبل المدرب أولي جونار سولشار مع الشياطين الحمر.

وإذا لم يكن لكلا الناديين نية حقيقية لتحمل مبلغ الـ20 مليون جنيه إسترليني، فبنسبة كبيرة سيؤجل ظهوره في مكان آخر في البريميرليج لنهاية الموسم –بحسب نفس الصحيفة-.

وخسر بوتشيتينو مكانه في معقل الديوك بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال الجماهير، ليتولى جوزيه مورينيو مقاليد القيادة، وينجح في تحقيق الفوز في أول 3 مباريات مع الفريق.