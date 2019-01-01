تقارير .. توتنهام يسعى للتعاقد مع لاعب روما في يناير

إدارة الفريق الإنجليزي تريده بديلاً في حال رحيل إيريكسن

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي توتنهام الإنجليزي، بدأ في متابعة وضع لورينزو بيليجريني، مع ناديه روما الإيطالي.

وتسعى إدارة توتنهام للبحث عن بديل كريستيان إيركسن، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده مع السبيرز حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن توتنهام وضع بيليجريني ضمن البدائل المحتملة لتعويض اللاعب الدنماركي.

وألمحت الصحيفة، إلى أن النادي الإنجليزي قد يقدم عرضاً يتراوح من 50 أو 60 مليون للتعاقد مع صاحب الـ 23 في يناير القادم.

وبالرغم من اهتمام السبيرز، إلا أن بيليجريني يفضل البقاء مع ذئاب العاصمة، في الفترة الحالية.

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متوسط ميدان روما، شارك مع فريقه هذا الموسم في سبع مباريات بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من صناعة أربعة أهداف دون أي يسجل أي هدف.

الجدير بالذكر أن الدولي الإيطالي، كان لديه شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 30 مليون يورو لكنه لم يعد ساري المفعول.