تقارير .. توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد من أجل بقاء بيل

حيرة مستقبل بيل..

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن بقاء جاريث بيل في صفوف توتنهام قد بات أقرب للواقع بعد اتفاق النادي اللندني مع ريال مدريد على ذلك.

وكانت مسألة استمرار النجم الويلزي مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل تعتمد على محادثة ستحدث بين اللاعب والنادي اللندني وريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

جاريث بيل لديه عقد مع ريال مدريد ولكنه رحل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى توتنهام، ولم تكن التجربة ناجحة مع المدير الفني المُقال جوزيه مورينيو، ولكنه استعاد نفسه بنهاية الموسم.

عقد الدولي الويلزي مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتود إدارة الملكي استمراره بعيدًا عن سانتياجو برنابيو لتوفير راتبه الضخم البالغ 15 مليون يورو، أو جزءًا منه على الأقل.

لم يحظ أبدًا بيل بعلاقة جيدة مع زيدان، وبالتالي فإن وافق زيزو على العمل في توتنهام، سيعود بيل على الفور إلى مدريد وستلغي إدارة ليفي فكرة تجديد الإعارة أو شرائه بصورة نهائية.

كل الاحتمالات لا تزال مطروحة في الوقت الحالي ولم يحسم شيء بشكل رسمي بعد، ولكن التقارير القادمة من إنجلترا تؤكد أن الاتفاق بين توتنهام وريال مدريد على استعارة بيل موسمًا آخر قد تمت بالفعل.

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جدير بالذكر أنه جاريث بيل قد شارك في 16 مباراة في الموسم المنصرم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي مع توتنهام، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين.