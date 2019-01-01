تقارير – تشيلسي يرفض العرض الأول من يوفنتوس لإيمرسون

يوفنتوس يريد تدعيم خطه الدفاعي بظهير تشيلسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن تشيلسي الإنجليزي رفض العرض الأول المقدم من يوفنتوس من أجل التعاقد مع إيمرسون بالميري لاعب الفريق.

وفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس قدم عرضاً مبدئياً للتعاقد مع الظهير الأيسر صاحب الـ 24 عاماً، ولكن تم رفضه من النادي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن ينتقل المدير الفني الإيطالي ماورسيو ساري مدرب تشيلسي، إلى يوفنتوس في الساعات القليلة الماضية، ويرغب في الحصول على خدمات الظهير البرازيلي.

وبررت إدارة بطل الدوري الأوروبي، رفضها للعرض المقدم بأنها لن تستطيع تعويض اللاعب في حال رحيله، بعد العقوبة الموقعة على الفريق من الفيفا بالحرمان من التعاقدات.

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وانضم البرازيلي إيمرسون إلى صفوف البلوز في يناير 2018، قادماً من روما الإيطالي أثناء ولاية أنطونيو كونتي للفريق اللندني.

الجدير بالذكر أن إيمرسون لعب 10 مباريات مع تشيلسي في الموسم المنصرم، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي أهداف.