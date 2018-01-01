تقارير تركية: مدافع كرواتيا رفض عرض الاتحاد

فيدا مدافع المنتخب الكرواتي يرفض عرض الاتحاد السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حاول مسؤولو نادي اتحاد جدة، التعاقد مع المدافع الكرواتي، دوماجوي فيدا، لاعب فريق بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتحاد يسعى لضم أقوى الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل إنقاذ الفريق، من النتائج السلبية التي يحققها، حيث يحتل المركز الخامس عشر "قبل الأخير" في الدوري السعودي برصيد نقاط .

شبكة "فوتبول أرينا" التركية، أكدت على أن فيدا رفض عرض نادي الاتحاد بشكل رسمي، حيث يفضل الاستمرار في أوروبا.

مروان محسن يتحدث عن إهدار الفرص الكثير وشكر خاص لأجيريhttps://t.co/2KMUsaB2NF pic.twitter.com/u67Rh0fJ7g — جول مصر (@goaleg) December 24, 2018

وتلقى فيدا عرضًا من أحد الأندية الفرنسية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي جعله يرفض عرض الاتحاد السعودي، حيث وصل العرض الفرنسي إلى 8 ملايين يورو.

فيدا شارك مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، حيث شارك في وصوله إلى المباراة النهائية أمام فرنسا، قبل أن يخسرها ويحصل على المركز الثاني.