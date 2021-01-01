تقارير .. ترشيح مدرب الهلال السعودي السابق لتدريب بارما الإيطالي

هل يوافق مدرب الهلال السابق على مهمة إنقاذ بارما؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مدرب نادي الهلال السعودي السابق، دخل ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب نادي بارما الإيطالي، لإنقاذه من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل بارما المركز التاسع عشر "قبل الأخير"، بترتيب فرق الدوري الإيطالي، وذلك برصيد 20 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منطقة البقاء، التي يحتلها بينفينتو وتورينو.

وأشارت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية إلى أن هناك اهتمام من جانب بارما بالمدرب الروماني رزفان لوشيسكو، مدرب الهلال السابق، من أجل تدريب فريق "إينو تارديني" الذي يمتلك فرصة ضئيلة لإنقاذ نفسه من الهبوط.

وأضافت صحيفة "جازيتا دي بارما" الإيطالية، أن بارما مهتم بالتعاقد مع رازفان، بجانب امتلاكه عروضًا من اليونان أيضًا أبرزها من باوك وأيك أثينا.

ومن جانبه قال لوشيسكو خلال تصريحات صحفية: "لقد حققت العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، ولذلك أمتلك بعرض الفرص، لماذا لا أعود إلى اليونان أو المملكة العربية السعودية؟".

وتابع: "عشت في اليونان بعض اللحظات التي لا تصدق، حققنا البطولة ولم نخسر، وهذا هو رقم سلبي في تاريخ الكرة اليونانية".

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يذكر أن لوشيسكو كان يقود مهمة تدريب الهلال، وقاده للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، قبل أن تتم إقالته بسبب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا.