تقارير تربط الهلال بالمدرب الإسباني لويس إنريكي

تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال مع إعلان فوزه برئاسة النادي في أول عملية انتخابية يعرفها النادي العريق في حلحلة الكثير من الملفات العالقة ومن أهمها حسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتم تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية التي قد يفكر بها فهد بن نافل واستقطابها للتدريب للمنطقة، وهو المدرب الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا أمس الأربعاء في قرار لم يكن متوقعاً حيث برر استقالته لأسباب أسرية ملحة.

كشفت تقارير صحفية بداية فهد بن نافل رئيس نادي الهلال الجديد في التحرك بملف المدير الفني، حيث يسعى لحسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية التي قد يفكر بها فهد بن نافل.

الوليد بن طلال: أهنئ الهلال ومتابعوه الذين يساووا مجموع الأندية الزميلةhttps://t.co/sHr4qkFbaV pic.twitter.com/oIDFwy23aJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 19, 2019

وأضافت الصحيفة أن بن نافل يستهدف استقطاب المدير الفني الإسباني للتدريب للمنطقة، في حالة نجاح المفاوضات.

لويس إنريكي كان قد أعلن استقالته من تدريب منتخب إسبانيا أمس الأربعاء في قرار لم يكن متوقعاً حيث برر استقالته لأسباب أسرية.

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وكانت تقارير مُقربة من صفوف الموج الأزرق أشارت إلى أن بن نافل، بدأ مهام عمله بالمفاضلة بين ثلاثة أسماء مدربين منها اسمان أوروبيان والآخر لاتيني.