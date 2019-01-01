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تقارير تربط الهلال بالمدرب الإسباني لويس إنريكي

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Denis Doyle
تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

بدأ فهد بن نافل رئيس نادي الهلال مع إعلان فوزه برئاسة النادي في أول عملية انتخابية يعرفها النادي العريق في حلحلة الكثير من الملفات العالقة ومن أهمها حسم ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتم تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية التي قد يفكر بها فهد بن نافل واستقطابها للتدريب للمنطقة، وهو المدرب الذي استقال من تدريب منتخب إسبانيا أمس الأربعاء في قرار لم يكن متوقعاً حيث برر استقالته لأسباب أسرية ملحة.

كشفت تقارير صحفية بداية فهد بن نافل رئيس نادي الهلال الجديد في التحرك بملف المدير الفني، حيث يسعى لحسم هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى تداول اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أبرز الأسماء التدريبية التي قد يفكر بها فهد بن نافل.

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وأضافت الصحيفة أن بن نافل يستهدف استقطاب المدير الفني الإسباني للتدريب للمنطقة، في حالة نجاح المفاوضات.

لويس إنريكي كان قد أعلن استقالته من تدريب منتخب إسبانيا أمس الأربعاء في قرار لم يكن متوقعاً حيث برر استقالته لأسباب أسرية.

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وكانت تقارير مُقربة من صفوف الموج الأزرق أشارت إلى أن بن نافل، بدأ مهام عمله بالمفاضلة بين ثلاثة أسماء مدربين منها اسمان أوروبيان والآخر لاتيني.

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