تقارير - تحديد موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019

مصر تستضيف منافسات البطولة العام الجاري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حدد موعد قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر.

وكانت مصر قد فازت بتنظيم البطولة بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، حيث حصلت بلاد الفراعنة على 16 صوتًا، مقابل صوتًا واحدًا لبلاد منتخب الأولاد.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن القرعة ستقام في بداية شهر أبريل المقبل، بمقر الاتحاد الإفريقي بمدينة القاهرة في مصر. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويشارك لأول مرة في تاريخ البطولة 24 منتخبًا، في منافسات كأس الأمم الإفريقية بعد قرار الكاف مؤخرًا بزيادة عدد المنتخبات.

وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها وكانت أخرها في 2006 عندما انتزع الفراعنة اللقب من كوت ديفوار.