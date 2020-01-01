تقارير - تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي

وأخيرًا..

زعمت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالاتفاق مع اتحاد الكرة والرابطة قد اتفقوا جميعًا على عودة منافسات البريميرليج يوم 17 يونيو المقبل.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، لتبدأ الأندية في العودة تدريجيًا إلى التدريبات في منتصف مايو الحالي بإجراءات احترازية صارمة.

ورغم بعض الانتقادات التي وُجِهت إلى السلطات الرياضية في البلاد وخوف بعض الرياضيين مثل تروي ديني، قائد واتفورد، ونجولو كانتي، لاعب تشيلسي، من العودة، لكن يبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى.

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الاجتماع المعقود بين الأندية والرابطة والاتحاد مساء الخميس بحسب تلجراف ووفقًا لما أكدته مصادر جول أسفر عن اتفاق الجميع على العودة من جديد، بحيث تُلعب منافسات الجولة الثلاثين يوم 20 يونيو المقبل.

بينما سيلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي وكذلك شيفيلد يونايتد مع أستون فيلا في مباراتين مؤجلتين يوم 17 يونيو حتى تصبح جميع الأندية قد خاضت 29 جولة، مع احتمالية خوض مباراة من الجولة الجديدة يوم الجمعة 19 يونيو.

وقد وضع الاجتماع أيضًا موعد نهاية البريميرليج، حيث بات من المقرر أن تنتهي المنافسات بصورة رسمية مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وهذا يعني أن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيقام في السبت التالي بعدها.

الجدير بالذكر أن نجاح تجربة عودة الدوري الألماني في الأسابيع الماضية بخوض ثلاث جولات كانت أكثر المحفزات لعودة الحياة للكرة الإنجليزية، تمامًا كالحال في إسبانيا وإيطاليا أيضًا.