تقارير - تحديد مدة غياب إبراهيموفيتش عن صفوف ميلان بسبب الإصابة

إصابة إبراهيموفيتش .. زلاتان يسجل هدفين ولكنه يخرج مصابًا

تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن خضوع زلاتان إبراهيموفيتش للفحوصات الطبية اليوم الإثنين لمعرفة فداحة الإصابة التي تعرض لها أمام نابولي.

وخرج اللاعب بإصابة عضلية في الدقيقة 78، وتقول "توتوسبورت" إن اللاعب سيغيب بالتأكيد عن لقاء ليل بالدوري الأوروبي الخميس، وقد يغيب أيضاً عن مواجهة فيورنتينا الأسبوع المقبل.

"سكاي" من جانبها وعلى لسان مراسلها مانويلي بايوكيني قالت إن اللاعب سيغيب لفترة من ثلاثة لأربعة أسابيع، بانتظار فحوصات اليوم لمعرفة دقة المدة.

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دانييلي بونيرا، الذي لعب دور المدير الفني لميلان أمس في غياب ستيفانو بيولي، أوضح مع "سكاي" أن إبرا هو من طلب الخروج وهي ليس عادته، وقال إن الإصابة ستحتاج لأيام من أجل معرفة مدى تأثيرها على اللاعب ومدة غيابه.

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تلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة نجمه وهداف الدوري الإيطالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لكي يفقد الفريق القوة الضاربة لديه.

وواصل إبراهيموفيتش تألقه وسجل هدفي ميلان في شباك نابولي مقدمًا واحدة من أجمل مبارياته على الإطلاق خلال الموسم الحالي.

ولكنه صدم عشاق ميلان حين أمسك بالعضلة الخلفية بشكل مفاجئ ثم خرج مصابًا ليصيب الجميع في ميلانو بالقلق في حال استدعت الإصابة غيابه لفترة طويلة.

حدث ذلك في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد 78 دقيقة قدمها إبراهيموفيتش على أكمل وجه ليفك الشراكة مع كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

ولم يغادر زلاتان إبراهيموفيتش الملعب تمامًا حيث جلس على دكة البدلاء واضعًا كيسًا من الثلج حول عضلته الخلفية وممددًا قدمه للأمام.

ومنذ انضمام النجم السويدي إلى الروسونيري في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي انقلب حال كتيبة ستيفانو بيولي تمامًا.

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وبفضل أهداف النجم السويدي ودوره القيادي تمكن ميلان من إنهاء الموسم الماضي في المرتبة السادسة والآن يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بدون هزيمة.