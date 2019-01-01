تقارير - تأجيل الكلاسيكو وتضارب الأقوال بشأن موعده الجديد

نظراً للاضطرابات الكتالونية الحالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

يقترب الاتحاد الإسباني لكرة القدم من تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لليجا.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة في السادس والعشرين من أكتوبر، على ملعب كامب نو معقل برشلونة.

وفي ظل الاضطرابات الحالية في كتالونيا، وأزمة التظاهرات والمناوشات مع الشرطة، قرر الاتحاد أن الحدث لن يكون آمناً إن أقيم في موعده.

وبناء عليه تناولت بعض التقارير تأجيله إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل، فيما اقترحت رابطة الليجا إقامة المباراة في السابع من الشهر ذاته..

يذكر أن ريال مدريد يتصدر المسابقة بـ18 نقطة، بفارق نقطتين عن الغريم برشلونة.