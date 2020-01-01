تقارير: بينفينتو يصرف النظر عن التعاقد مع جيوفينكو

هل يرحل جيوفينكو عن صفوف الهلال بنهاية الموسم؟

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على ان نادي بينفينتو الإيطالي، صرف النظر عن التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن جيوفينكو اقترب من الرحيل عن الهلال خلال الفترة القادمة، حيث تلقى عروضًا من أندية برازيلية مثل بوتافوجو وفاسكو دا جاما، وأيضًا بينفينتو وبارما وإنتر ميلان.

وأشارت صحيفة "فوتبول نيوز 24" الإيطالية إلى أن أوريست فيجوريتو، رئيس بينفينتو أراد منح سيباستيان جيوفينكو الفرصة للتدريب تحت قيادة فيليبو إنزاجي.

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وتابعت الصحيفة الإيطالية: "الصفقة تبدو معقدة، لأن باسكوال فوجيا المدير الرياضي لنادي بينفينتو وضع معايير معينة، لا تنطبق على جيوفينكو، حيث الأمر متعلق بأمور متعلقة بالتهديف".

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يذكر أن جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال، قادمًا من تورنتو الكندي، في يناير 2019، حيث حقق لقب دوري أبطال آسيا، وشارك في كأس العالم للأندية.

وشارك جيوفينكو مع الهلال في 50 مباراة، وسجل 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا.