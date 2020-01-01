تقارير .. بيكهام يُعيين نجل توني بوليس مدرباً لفريق إنتر ميامي

بيكهام يستعين بخدمات نجل المدرب توني بوليس في فريقه الجديد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ديفيد بيكهام الأسطورة الإنجليزية، سيتعاقد مع أنطوني توني بوليس، كمدرب لفريقه الجديد إنتر ميامي.

ويشغل أنطوني، منصب مدرب الآن في فريق سان لويس بالولايات المتحدة، ولكن توصل جميع الأطراف لاتفاق ومن المتوقع أن ينضم بوليس لكتيبة بيكهام قريباً.

المدرب صاحب الـ 35 عاماً، يعمل مع سان لويس منذ عامين في دوري الدرجة الثانية، والآن يحصل على دورات لينضم إلى فريق بيكهام إنتر ميامي.

ويعمل بيكهام على تكوين جهاز فني قوي، إذ يشارك النادي في أول مواسمه بداية من مارس القادم، تحت قيادة دييجو ألوسنو المدير الفني للنادي.

وأعلن إنتر ميامي، التعاقد مع ألونسو في الأيام الماضية، بعد مفاوضات مع أسماء مثل باتريك فييرا وكارلو أنشيلوتي.

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جدير بالذكر أن إنتر ميامي، ستكون أولى مبارياته أمام لوس أنجلوس في الأول من مارس القادم.