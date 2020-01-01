تقارير .. بيريز يعد زيدان بضم بوجبا لريال مدريد

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بضم بول بوجبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يزال يحلم بضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديفينسا سينترال"، والتي أكدت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز قد أخبر زين الدين زيدان المدير الفني للفريق أنه سيضم بوجبا.

ويفكر بيريز في أن يكون جاريث بيل وخاميس رودريجيز ضمن الصفقة للتقليل من قيمتها في سوق الانتقالات، ومحاولة عدم دفع قيمة مالية كبيرة.

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ويسعى رئيس النادي الملكي للتقليل من هامش الرواتب في فريقه أيضًا بالتخلص من الثنائي بيل ورودريجيز، مما سيسمح له بضم نجوم من طراز بوجبا.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي لن يقدم أكثر من 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع بوجبا في ظل الظروف الحالية لسوق الانتقالات.

وكان بوجبا قد تحدث في تصريحات صحفية سابقة قبل حوالي عام من الآن وأكد خلالها رغبته في خوض تجارب جديدة بالفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم بوجبا بريال مدريد، حيث يسعى الملكي لضمه منذ عدة سنوات.