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تقارير - بيبي يقترب من اتحاد جدة السعودي

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بيبي - بيشكتاش
اتحادجدة يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن البرتغالي كليبر بيبي مدافع بيشكتاش التركي، دخل حسابات أحد أندية الدوري السعودي.

وانتشرت حركة المحترفين الأوروبين في الدوري السعودي، في الموسم الحالي، بعد زيادة عددهم بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن تقارير برتغالية، أن بيشكتاش التركي قرر رسميًا بيع بيبي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشارت التقارير أن بيشكتاش تلقى عرض رسمي من اتحاد جدة، ونادي عربي أخر، واللاعب يفضل الدوري السعودي والاتحاد.

ويتبقى في عقد بيبي مع بيشكتاش التركي، 6 أشهر حيث يسعى النادي في الاستفادة ببيعه والحصول على مقابل مادي مميز.

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ويسعى اتحاد جدة في تدعيم صفوف فريقه بمدافع قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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