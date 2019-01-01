تقارير - بوفون يعود إلى يوفنتوس!

حارس لعام أخير ثم إداري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات متقدمة بين يوفنتوس وحارسه الأسطورة جيانلويجي بوفون، يعود بمقتضاه إلى الفريق.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا فإن الاتفاق يتمحور حول عقد مدته عام، تمهيداً لاعتزال العملاق الإيطالي وتوليه لمنصب إداري داخل النادي.

ووفقاً لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو صحفي سكاي، فإن بوفون سيكون الخيار الثاني وراء فويتشيك تشيزني، مع اقتراب ماتيا بيرين من الرحيل بحثاً عن المزيد من الوقت للعب.

ويبلغ بوفون من العمر 41 عاماً، حيث سيكمل عامه الثاني والأربعين في يناير 2020.

وكان جيجي قد غادر يوفي في صيف 2018 صوب باريس سان جيرمان، الذي عرض عليه الاستمرار لعام إضافي، إلا أن الحارس الإيطالي قرر الرحيل.

يذكر أن بوفون قضى 17 عاماً بين جدران يوفنتوس، منذ انتقاله إليه قادماً من بارما في صيف 2001، حيث شارك خلالها بـ656 مباراة في جميع المسابقات.