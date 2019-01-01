تقارير - بوردو يقترب من ضم قائد آرسنال

اهتمام كبير من بوردو بالتعاقد مع الفرنسي المخضرم

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اهتمام بوردو الفرنسي بالتعاقد مع المدافع لوران كوسيلني قائد آرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن قائد مدفعجية لندن في طريقه للعودة إلى بلاده الفرنسية من جديد، نظراً لحالته البدنية الحالية.

ويملك كوسيلني عاماً وحيداً في عقده مع آرسنال، الذي لا يمانع مغادرته هذا الصيف.

ولعب كوسييلني 29 مباراة بقميص الجانرز هذا الموسم، في المركز الذي ينوي النادي تدعيمه هذا الصيف.

يذكر أن آرسنال أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي 4-1 ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.