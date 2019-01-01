تقارير | بواتينج على رادار إنتر

مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينج على رادار إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية أن مدافع نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينج بات على رادار إنتر في الفترة الأخيرة.

وكان إنتر قد أعلن عن تجديد عقد ميلان شكرينيار مدافعه الدولي السلوفاكي حتى العام 2023.

ويأتي ذلك في غضون اقتراب إنتر من التعاقد مع قائد أتليتيكو مدريد دييجو جودين والذي أعلن من قبل رحيله عن الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وذكرت كالتشيو ميركاتو أن إنتر يستهدف تدعيم خط دفاعه قبل أن يتولى أنتوينو كونتي مسؤولية تدريب إنتر بداية من الموسم المقبل.

وكان بواتينج قد اقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ بعد الأزمات الأخيرة التي حدثت بين اللاعب وإدارة النادي وكذلك المدرب نيكو كوفاتش.

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يذكر أن التقارير الصحفية الإيطالية قالت إن أنتونيو كونتي بات أقرب إلى إنتر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى.