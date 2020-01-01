تقارير: بعرض تحويل "محيط الرعب" لملعب رقمي .. الوسائل تتفوق على الهلال

جامعة الملك سعود تعلن خلال أيام عن الفائز بحقوق ملعب محيط الرعب.

أكدت تقارير صحفية، على أن شركة الوسائل السعودية، تفوقت في عرضها للاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، على منافستها شركة نادي الهلال، بعد عرض الاستثمار الذي تقدمت به مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن شركة الوسائل كشفت عن مساعيها لتحويل الاستاد الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة، بعد مخاطبة نحو 14 شركة من أفضل شركات العالم، التي تقوم بإدارة وتشغيل الملاعب.

وبالفعل تلقت شركة الوسائل موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني ووست هام الإنجليزي، بالإضافة إلى تلقي موافقة مسؤولي ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بنادي ريال مدريد، لإدارة وتشغيل ونقل التجربة لاستاد "محيط الرعب".

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وتسعى شركة الوسائل للانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم السعودي المقبل، والمقرر له 16 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضافة مباريات الموسم الجديد.

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وكانت لجنة فتح المظاريف قد أعلنت منذ 5 أسابيع تفوق الوسائل في العرض المالي على شركة الهلال، حيث قدمت الأولى بعرض وصل إلى 23 مليون ريال سنويًا، والثانية تقدمت بعرض 15 مليون ريال سنويًا.

يأتي ذلك بعدما ردت اللجنة المعنية في إدارة الجامعة، على استفسارات الشركات الراغبة في تقديم عروض الاستثمار قبل موعد فتح المظاريف، بأن العرض المالي هو المعيار الرئيسي في الأسرية، وحسم أفضلية العروض بناء على تقييم لجنة فحص العروض، والتي ستقيم العروض حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وشروط مواصفات العملية وبنود العقد.

ومن المقرر أن يعلن مسؤولو إدارة جامعة الملك سعود خلال الأيام المقبلة، عن الفائز رسميًا، بعقد استثمار ملعب الجامعة، وذلك بناء على قرار لجنة فحص العروض الفنية، بشأن العرض الأفضل والمقدم من شركتي الوسائل والهلال.