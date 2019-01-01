تقارير – بعد ماجواير مانشستر يونايتد يحسم صفقة فيرنانديز

صفقة برونو فيرنانديز إلى مانشستر يونايتد وصلت إلى محطاتها الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب بقوة من حسم صفقة متوسط الميدان البرتغالي، برونو فيرنانديز قادماً من سبورتينج لشبونة.

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق، دي مارزيو، أن إدارة الشياطين الحمر تستعد لحسم ملف صفقة اللاعب بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

ولعب فيرنانديز صاحب الـ 24 عاماً، الموسم المنصرم 33 مباراة مع لشبونة في الدوري سجل خلالها 20 هدفاً وصنع 13 آخرين.

ويستعد نادي سامبدوريا الإيطالي، إلى الحصول على جزء من صفقة اللاعب البرتغالي، بعدما قام ببيعه في عام 2017، واشترط وضع نسبة 10% من إعادة بيعه المستقبلية.

وعلى صعيد متصل، أكد دي مارزيو بالأمس، أن مانشستر يونايتد اقترب أيضاً من حسم صفقة هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، خاصة بعدما رفض الأخير التدريب مع الفريق وضغط على إدارته من أجل السماح له بالانتقال.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح موسمه المحلي يوم 11 أغسطس القادم، أمام تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.