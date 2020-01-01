تقارير .. برونو فيرنانديس يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد

اللاعب أقرب لقلعة الشياطين الحمر أكثر من أي وقت مضى

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب مانشستر يونايتد، من حسم صفقة برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وارتبط اسم اللاعب، بالانضمام إلى الشياطين الحمر، خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن الصفقة فشلت وقام اللاعب بتجديد عقده مع فريقه في نوفمبر.

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ووفقاً لصحيفة سكاي سبورت، فإن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، أصبح قريباً من أي وقت مضى من الانضمام لمانشستر يونايتد.

ونشرت صحيفة سكاي سبورت، تصريحات من دياس رئيس تحرير صحيفة برتغالية، أكد خلالها أن سبورتينج سيتخلى عن اللاعب لحاجته للأموال.

وقال دياس: "يونايتد هذه المرة، أقرب من أي وقت مضى للتوقيع مع اللاعب، هناك مفاوضات بين الجانبين ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة خلال الأيام القادمة".

وواصل: "لقد تغير الوضع عن الصيف الماضي، في ذلك الوقت إدارة لشبونة رفضت عرضاً من توتنهام مقابل 70 مليون يورو، على دفعتين 40 مليون ثم 30 مليون".

وتابع: "تم تكثيف المفاوضات بين الجانبين في آخر يومين، لذا نتوقع أن تكون الصفقة قريبة".

ومن جانبه كتب ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، والمحلل الرياضي الحالي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها: "برونو" ومعها ساعة رملية، مما يزيد التساؤلات حول اقتراب اللاعب من الدوري الإنجليزي.

Brunoooooooooooo ⏳⌚️ — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 10, 2020

وتسعى إدارة الشياطين الحمر، لتدعيم خط الوسط، في ظل إصابة ماكتومناي وبوجبا، وتراجع مستوى لينجارد وبيريرا على الجانب الهجومي.

جدير بالذكر أن برونو لعب مع سبورتينج 21 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفاً وصنع سبعة آخرين.