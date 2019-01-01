تقارير | برشلونة يُفضل راشفورد على مهاجم ليفربول لخلافة سواريز

برشلونة يواصل البحث عن خليفة السفاح سواريز

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن خطة إدارة برشلونة لتعويض رحيل أو تقدم السفاح الأوروجوياني لويس سواريز في العمر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن إدارة البلو جرانا تفاضل بين 4 أسماء لخلافة مهاجم ليفربول السابق في "كامب نو"، وذلك مع اقترابه من الاحتفال بعامه الـ33 مع بداية العام الجديد.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم أسماء لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ومعه قائد توتنهام هاري كين وكذا الفرنسي المتألق كيليان مبابي، الذي يعتبر الاسم المُفضل للنادي الكاتالوني، لكن مشكلته تكمن في المبلغ الضخم الذي سيطلبه باريس سان جيرمان نظير التخلي عنه.

أما الاسم الرابع والأكثر إقناعًا بالنسبة للبرسا –بحسب المصدر-، فهو مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، والذي تفضله الإدارة على مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو.

وأرجع المصدر سبب خروج فيرمينو من حسابات الكاتالان، إلى وجود بند في عقد بيع فيليب كوتينيو للبرسا في شتاء 2018، بموجبه سيضطر بطل الليجا في آخر عامين لدفع 100 مليون جنيه إسترليني إضافية، إذا أراد التعاقد مع أي لاعب من "الأنفيلد" حتى عام 2020.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

والمعروف أنه منذ انتقال سواريز من ليفربول إلى برشلونة عقب نهائيات كأس العالم 2014، ساهم في 183 هدفًا بجانب 96 تمريرة حاسمة.