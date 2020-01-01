تقارير- برشلونة يعلن الحرب على بيكيه

يبدو أن استثمارات المدافع الإسباني تثير إستياء مسؤولين برشلونة

"الضوضاء والمشاكل يأتون من الخارج" بتلك الكلمات تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن فريقه منذ أسبوع من الآن، وفيما يبدو أن إدارة برشلونة بدأت في الأخذ بحديث بيكيه لحل المشاكل.

بيكيه كان قد شارك يوم الخميس في خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن برشلونة سيفرض قواعد جديدة على اللاعبين سيتم إدراجها في عمليات تجديد العقود، والتي ستحد كثيراً من نشاطهم الغير متعلق بكرة القدم.

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أول القوانين سيكون هو منع اللاعبين من ممارسة وظيفة أخرى غير لاعب كرة قدم بجانب ثل إدارة شركات أو علامات تجارية.

ويرى برشلونة أن دخول لاعبيه في ممارسة الأعمال الإدارية والعمل الخاص أثر على مستواهم في الملعب، وجعل ذهنهم مشتت في عدة اتجاهات وهو ما يرفضه النادي.

وسيمنع النادي لاعبيه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء المباريات وقبلها بمدة معينة، لإعادة الانضباط إلى الفريق.

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ولن يتوقف الأمر حول هذين البندين فقط بل سيمنع اللاعبين من التقاط الصور في مقر النادي في الأماكن التي لا يستطيع الجمهور الوصول إليها مثل غرفة خلع الملابس وملعب التدريب.

يذكر أن بيكيه كان قد صرح في وقت سابق أنه يضطر في بعض الأحيان إلى عدم النوم من أجل الاهتمام بشركته الخاصة ولعب المباريات رفقة برشلونة.