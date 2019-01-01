تقارير| برشلونة يطارد أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

إليوت ينتهي عقده في الثلاثين من يونيو الجاري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ذكرت تقارير صحفية اهتمام برشلونة الإسباني بضم هارفي إليوت لاعب فولهام الواعد.

يأتي ذلك في ظل هبوط فولهام للدرجة الثانية، ونهاية عقد اللاعب بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويعد إليوت أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج، بعد أن نال مشاركته الأولى في سن 16 عاماً و30 يوماً.

جاء ذلك خلال خسارة فولهام أمام ولفرهامبتون، حيث شارك إليوت كبديل في الدقيقة 88.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور ونقلته عنها صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يلقى منافسة على اللاعب من جانب لايبزيج الألماني.

يذكر أن إليوت هو أصغر لاعب في تاريخ كأس الرابطة أيضاً، عن عمر 15 عاماً و174 يوماً.