تقارير - برشلونة يستقر على التعاقد مع بديل سواريز

الخطوة الاولى قريبًا..

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن برشلونة بصدد تقديم العرض الرسمي الأول للتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد وصول رونالد كومان إلى تدريب النادي الكتالوني وارتبط اسم مواطنه ديباي بدعم مركز خط الهجوم، لكن الآن يبدو أن الخطوات الرسمية ستُتخذ في وقت قريب للغاية.

عقد ديباي مع ليون ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يجعل النادي الفرنسي منفتحًا على بيعه هذا الصيف من أجل جني بعض الأموال بدلًا من رحيله مجانًا الصيف القادم.

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ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" فإن جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، حدد 30 مليون يورو كقيمة مبدئية للموافقة على بيع ديباي، مع توقعات بأن ينخفض هذا الرقم مع المفاوضات.

حتى الآن، لم يصل العرض الرسمي من برشلونة بشأن ديباي، لكن الأكيد أنها مسألة ساعات وستبدأ المفاوضات الرسمية المتوقع أن تكون سهلة نظرًا لإرادة الطرفين.

أولاس لن يتوقف عن ألاعيبه في كل الأحوال، فقد سرّب أنباءً للصحافة ووكلاء اللاعبين أن ثمة اهتمام يأتي من روما بديباي، وذلك لحث البرسا على تسريع المفاوضات ودفع المبلغ المطلوب.

الأكيد بحسب ليكيب أيضًا أن صامويل أومتيتي لن يكون جزءًا من الصفقة كما زعمت بعض التقارير، فليون ليست لديه أي رغبة في إعادة الفرنسي مرة أخرى.

بشكلٍ عام، سيرحل لويس سواريز عن برشلونة في الساعات المقبلة باتجاه يوفنتوس، وبعدها على الأرجح سيتم إعلان التعاقد مع ديباي كخليفته ويُسدل الستار على دعم مركز المهاجم الصريح في كامب نو.

الجدير بالذكر أن برشلونة حلم بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لولا ارتفاع مطالب إنتر المادية، فأراد النيراتزوري 111 مليون يورو لبيعه بينما لا تمتلك إدارة جوسيب ماريا بارتوميو التمويل الكافي لصفقة من هذا النوع حاليًا.