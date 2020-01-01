تقارير | برشلونة يستغل الظروف وعائلة أوباميانج لضمه من آرسنال

برشلونة يرسم خطة جديدة لحل معضلة بديل السفاح

أكدت بعض الصحف الإسبانية، أن إدارة برشلونة، بصدد إعادة فتح ملف مهاجم آرسنال بيير إيمريك أوباميانج المحتمل رحيله عن قلعة "الإمارات" الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "آس"، أن الإدارة الكاتالونية، حاولت استغلال وجود جزء من عائلة الدولي الجابوني في مدينة برشلونة، لإجراء الاتصالات الأولى معه في الميركاتو الشتوي الأخير.

وأكدت مصادر لنفس الصحيفة، أن هذه المفاوضات سهلت الأمور نوعًا ما على البلو جرانا، كونها جعلت المسؤولين على اتصال وثيق بالهداف الأفريقي، تمهيدًا للتوقيع معه، حال فشل النادي في الحصول على هدفه الرئيسي لاوتارو مارتينيز.

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وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أنه بالرغم من تمتع أوبا بالموهبة والإمكانات اللازمة لمنافسة لويس سواريز بداية من الموسم الجديد، إلا أنه يعتبر الخطة البديلة (بي)، نظرًا لإصرار الإدارة على ضم هداف الأفاعي.

ولفت المصدر، إلى أن صاحب الـ30 عامًا، سيكون سعيدًا بالتوقيع للبرسا، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله حتى هذه اللحظة، وذلك بسبب أزمة الوباء التاجي، التي جعلته يؤجل قراره ليونيو المقبل.

وفي تقرير آخر، قالت نفس الصحيفة، إن بطل الليجا في آخر عامين، حاول إبرام الصفقة في يناير الماضي، إلا أن المحاولة باءت بالفشل لتمسك النادي اللندني ببقاء مهاجمه.

ونقلت "آس" عن صحيفة "إكسبريس"، أن إدارة آرسنال ستعرض أوباميانج للبيع في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك ليس فقط لفشل محاولات إقناعه بتمديد عقده، بل للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي، وهذا ما سيسعى برشلونة لاستغلاله لنقل اللاعب إلى "كامب نو".

وفي الختام، أشار التقرير المطول، إلى أن سعر أوبا حاليًا لا يزيد عن 65 مليون يورو، مع ذلك، يبقى لاوتارو مارتينيز، الهدف الأول والرئيسي، نظرًا لصغر سنه 22 عامًا، إلا إذا فشلت كل محاولات إطلاق سراحه من "جوسيبي مياتز"، هنا سيضطر برشلونة للخطة البديلة.