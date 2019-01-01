تقارير | برشلونة يرفض بيع سيميدو

الظهير البرتغالي لن يذهب لأي مكان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رفض برشلونة للعديد من العروض الموجهة لظهيره الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو هذا الصيف.

وبحسب صحيفة اس الإسبانية، فإن إدارة البلوجرانا لا تملك نية للتفريط باللاعب، كما لم يقترب أي عرض مما وصلها من شرطه الجزائي المقدر بـ100 مليون يورو.

أيضاً لم يتجاوز أي عرض من العروض حاجز 50 مليون يورو، وسط اهتمام العديد من الأندية أبرزها أتلتيكو مدريد، الذي كان يبحث عن معوض لخوانفران، قبل تعاقده مع كيران تريبيير ظهير توتنهام هوتسبر.

وكان سيميدو الذي انضم لبرشلونة في صيف 2017، قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 35 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب قدشارك أساسياً في 36 مباراة بالليجا على مر موسمين أي أقل من النصف، وهو ما روج لفكرة رحيله في فترة الانتقالات الجارية.