تقارير | برشلونة يرد على أنباء انتقال توديبو إلى ميلان

بعد الشائعات المنتشرة في إيطاليا

علمت المصادر المقربة من غرفة صناعة القرار في برشلونة، آخر مستجدات مستقبل اللاعب الفرنسي جان كلير توديبو.

وزعمت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميلان توصل بالفعل إلى اتفاق مع الكاتالان، لنقل المدافع الأيسر إلى "سان سيرو" مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية.

وأكد نفس المصدر، أن الصفقة بالكاد متوقفة على خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني وتوقيعه على عقد انتقاله إلى الروسونيري، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 20 مليون يورو.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكدت على عهدة أحد المصادر داخل نادي برشلونة، أن الإدارة لم تتوصل لأي اتفاق مع ميلان حول صفقة توديبو.

ولفت التقرير إلى أن ميلان ليس الفريق الوحيد الذي يسعى للتوقيع مع منبوذ فالفيردي، بل هناك أربعة أندية أخرى تخطط للانقضاض عليه في الميركاتو الشتوي.

وبحسب الصحيفة، فإن قائمة الراغبين في توقيعه تضم باير ليفركوزن، موناكو، ساوثامبتون وواتفورد، لكن حتى الآن لم يحدث أي اتفاق رسمي.

ونوه المصدر إلى أن رغبة صاحب الـ20 عامًا الأولى، هي البقاء مع البرسا لنهاية الموسم، على أمل أن يحصل على دقائق أكثر في الأشهر القادمة، لكن هناك اجتماع في الأسبوع الثاني من يناير، لرسم مستقبله في المرحلة القادمة.

وفي الختام، أوضح التقرير أن النية داخل النادي تتجه لخيار السماح له بالخروج على سبيل الإعارة، أو بيعه بشروط تضمن عودته بلا عقد في المستقبل.