تقارير | برشلونة يحل أزمته مع نيمار وديًا

نيمار لم يظهر في المحكمة وكذلك ممثلين برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اتفق نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، مع إدارة برشلونة على إيجاد حل ودي للنزاع بين الطرفين دون اللجوء إلى المحكمة.

نيمار وجه اتهامًا إلى برشلونة بعد الحصول على مكافأة تجديد عقده والمقدرة بمبلغ 26 مليون يورو بسبب رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار سافر مساء أمس، الخميس، إلى برشلونة لأجل الاجتماع مع محامين النادي وإيجاد صيغة توافقية حول الأزمة.

وأوضحت أنّ صاحب الـ 27 عامًا لم يظهر في المحكمة وكذلك رئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، مما يرجح بأن برشلونة قد توصل لاتفاق ودي مع اللاعب.

وقد يلجأ البلوجرانا إلى طلب تأجيل المحاكمة لعام آخر مستندًا إلى المادة 83.1 من قوانين تنظيم الأحوال الاجتماعية.

وقد يحاول برشلونة إتمام التعاقد مع نيمار بعد فشل المفاوضات في الصيف الماضي وبالتالي إنهاء القضايا المتعلقة بين الطرفين.

نيمار يخطط لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان مما يغلق الباب نحو رحيله عن العاصمة الفرنسية.