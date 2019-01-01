تقارير: بدر بانون يقترب من الانتقال للدوري القطري

هل ينتقل مدافع الرجاء المغربي للدوري القطري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت مصادر صحفية قطرية، على أن بدر بانون، مدافع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، اقترب من الانتقال لدوري نجوم قطر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بدر بانون اقترب من مزاملة مواطنه المهدي بن عطية، مدافع يوفنتوس الإيطالي السابق في قطر، والذي انضم لصفوف الدحيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن أحد الأندية يسعى للتعاقد مع بدر بانون، بعد تقديم عرض لنادي الرجاء البيضاوي لاستعارته حتى نهاية الموسم.

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📍ستاد القاهرة

🗓️ 10/2/2006



.@midoahm يواسي زميله السابق دروجبا بعد فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية على حساب ساحل العاج. pic.twitter.com/ELg72lMZcu — جول مصر (@goaleg) January 28, 2019

المدافع صاحب الـ25 عامًا، تلقى العديد من العروض خلال الصيف الماضي، وكان قد اقترب من الانضمام لصفوف فريق قطر.

وبالرغم من تلقي بدر بانون العديد من العروض الخليجية والعربية، إلا أن إدارة الرجاء لم تحدد وجهة اللاعب المقبلة، حيث تفضل الإدارة استمرار اللاعب.

بدر بانون شارك مع فريقه الرجاء، للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018، بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في المباراة النهائية.