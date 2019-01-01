تقارير.. بايرن ميونيخ يأمل في التعاقد مع لوبتيجي

مدرب ريال مدريد السابق مطلوب في النادي البافاري

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة ترغب في التعاقد مع المدرب الإسباني خولين لوبتيجي لتدريبهم الموسم المقبل.

كما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أيضًا أن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ لن يكمل سوى عام واحد من عقده بعد الفشل الأوروبي والخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأن لوبيتيجي قد يكون الأقرب لخلافته.

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وكان بايرن ميونخ قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي على يد فريق ليفربول الإنجليزي من ثمن النهائي.

أما لوبتيجي فقد فشل في خلاقة المدرب زين الدين زيدان في نادي ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، ليرحل ويأتي من بعده سانتياجو سولاري.

يشار إلى أن جولين لوبتيجي كان قد أقيل أيضًا من تدريب منتخب إسبانيا قبيل كأس العالم روسيا 2018، وذلك بعد إعلان ريال مدريد التعاقد معه قبل انطلاق المونديال، الأمر الذي أغضب المسؤولين في اتحاد كرة القدم الإسباني.