تقارير - بايرن ميونخ يستبعد بوتشيتينو من حساباته

فرصة لمانشستر يونايتد؟

خرج ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، من حسابات إدارة بايرن ميونخ حتى يكون المدرب الدائم للعملاق البافاري، وذلك حسبما كشفت صحيفة "بيلد" المقربة من النادي الألماني.

وكان بوتشيتينو قد أُقيل من منصب المدير الفني للسبيرز نتيجة لسوء النتائج هذا الموسم بعد الأداء والنتائج الكبيرة التي حققها الموسم الماضي وكللها بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوزيه مورينيو، الاسم الكبير في عالم التدريب، كان هو خليفة المدرب الأرجنتيني في تدريب الفريق اللندني، وقد حقق حتى الآن ثلاثة انتصارات وهزيمة كانت على يد مانشستر يونايتد، والذي كان على رأس المهتمين بالحصول على خدمات بوتشيتينو.

اسم بايرن ميونخ ارتبط ببوتشيتينو ليكون خليفة نيكو كوفاتش المقال، فمنذ الوهلة الأولى لإقالة الكرواتي وقد أكدت الصحف أن بوتشيتينو من الخيارات الرئيسية رغم وجوده في توتنهام حينها، وبعد الإقالة، توقع البعض أن تنقض إدارة كارل هاينز رومينيجه على نجم إسبانيول السابق.

غير أن "بيلد" أوردت اليوم أن بوتشيتينو لن يصبح المدرب الجديد لبايرن ميونخ وأنه بالفعل ليس في قائمة المرشحين التي وضعتها الإدارة البافارية للمدرب الدائم في الأليانز آرينا.

هانزي فليك هو المدرب الحالي لبايرن ميونخ حتى نهاية الدور الأول، على أن يُحدد إذا ما سيستمر حتى الصيف ثم التعاقد مع اسم جديد أم سيتم التعاقد مع المدرب الدائم في الشتاء، مع شائعات أن الأقرب هو استمرار مساعد لوف السابق حتى يونيو المقبل.

مانشستر يونايتد هو الاسم الآخر المهتم بالحصول على خدمات بوتشيتينو، لكن بعد فوز أولي جونار سولشاير على توتنهام فربما يكون منصب المدرب النرويجي في آمان، ليكون أرسنال هو الاسم الوحيد المهتم حاليًا بخدمات البوتش.

يذكر أن صاحب الـ47 عامًا قد أعلن أنه سيعود إلى أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل أن يحسم مستقبله، ولكن من غير الواضح أين ستكون وجهته المقبلة بعد.